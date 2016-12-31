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Afganistan'da Taliban'dan Sayyad ilçesine saldırı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesine saldırdı.Sar-i Pul valiliği sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların ilçe merkezine 4 koldan saldır...

Afganistan'da Taliban'dan Sayyad ilçesine saldırı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesine saldırdı.

Sar-i Pul valiliği sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların ilçe merkezine 4 koldan saldır gerçekleştirdiğini belirtti.

Sözcü, saldırının ardından çıkan çatışmanın yaklaşık 9 saat sürdüğünü ve 7 militanın öldürüldüğünü ve 12 militanın yaralandığını kaydetti.

Amani, çatışmada bir asker ile bir korucunun hayatını kaybettiğini 2 korucunun da yaralandığını bildirdi.

Amani, ''Merkezi hükümet teröristlere karşı ciddi çalışma yapmazsa Sar-i Pul'da durumlar daha kötü olabilir.'' dedi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise bir karakolun ele geçirildiği iddia edildi.


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Anahtar Kelimeler:
AfganistanSar-i PulSayyadTaliban
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