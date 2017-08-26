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Afganistan'daki cami saldırısı

- Hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi

Afganistan'daki cami saldırısı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kale-i Naccara bölgesindeki Hazara Şiilerine ait İmam Zaman camisine dün öğle saatlerinde düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 28'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İsmail Kavusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İmam Zaman camisine gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısının 28'e yükseldiğini ve 50 kişinin yaralandığını söyledi.

Dün öğle saatlerinde 4 saldırgandan 1'inin İmam Zaman camisinin girişinde kendini patlatmasının ardından diğer 3 saldırgan camiye girerek rastgele ateş açmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanDEAŞKabil
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