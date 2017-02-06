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Afganistan'daki çığ

- Nuristan vilayetine bağlı köydeki çığ felaketinde ölenlerin sayısı 55'e yükseldi

Afganistan'daki çığ

KABİL (AA) - Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Nuristan vilayetine bağlı bir köyün üzerine çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısının 55'e yükseldiği bildirildi.

Nuristan Valisi Hafız Abdul Kayyum, çığ altında kalan Hafasi köyünde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çığ altından şimdiye kadar 55 kişinin cesedinin çıkartıldığını ifade eden Kayyum, yaralı sayısının 22'ye yükseldiğini söyledi.

Kayyum, çığ altında kalan köyde onlarca evin de yıkıldığını kaydetti.

Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı köyde can kaybının artmasından endişe ediliyor.

- Ülke genelinde 119 kişi öldü

Öte yandan son bir haftada ülke genelinde yaşanan çığ felaketi ve soğuk hava nedeniyle 119 kişinin öldüğü belirtildi.

Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz, son bir hafta içinde 119 kişinin öldüğünü, 89 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Firuz, sağlık ekiplerinin yaralıların yardım için çığ felaketi yaşanan bölgelere ulaştığını aktardı.



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Afganistançığ FelaketiNuristan
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