Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Turizm gelirleri AXA Grup Üst Yöneticisi Lejeune oyun fuarı sağlık harcamaları
BES, Türkiye için büyük bir adım
BES ülke için büyük bir...
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın

Afjet Afyonspor takım otobüsüne saldırı

- Sakarya'nın Geyve ilçesinde taşlı saldırıda yaralanan Afjet Afyonspor sportif direktörü İbrahim Çelik, hastanede tedavi altına alındı

Afjet Afyonspor takım otobüsüne saldırı

SAKARYA (AA) - Spor Toto 3. Lig'de Sakaryaspor karşılaşmasının ardından dönüş yoluna geçen Afjet Afyonspor takımını taşıyan otobüs, Geyve ilçesinde bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Atatürk Stadı'nda oynanan Sakaryaspor karşılaşmasında 2-1 galip gelen Afjet Afyonspor kafilesi, maçın ardından takım otobüsüyle polis eskortu eşliğinde stattan ayrıldı.

D-650 Karayolunda seyreden otobüs, Geyve ilçesi yakınlarında yol kenarında bekleyen bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda, taşlardan biri otobüsün ön camından girerek, takımın sportif direktörü İbrahim Çelik'in başına isabet etti.

Yaralanan Çelik, otobüsün durdurulmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerince, Toyota Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Çelik, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bazı camları kırılan takım otobüsü ise işlemlerin ardından, yola devam etti.

Hastanede tedavisi süren Çelik'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Afjet AfyonsporOtobüsSakaryasporSpor Toto 3. LigTaşlı Saldırı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.