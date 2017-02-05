Afjet Afyonspor'un takım otobüsüne yapılan saldırı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Afjet Afyonspor takımını taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğraması sonucu yaralanan Sportif Direktör İbrahim Çelik'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınan Çelik ve Kulüp Başkanı Salih Sel'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Çelik'in sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Toçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kafilenin önünün kesilip taşlı saldırıda bulunulmasının kabul edilebilecek bir şey olmadığını vurguladı.

Bu hareketlerin kendilerine yakışmadığını ifade eden Toçoğlu, "Bize yakışmadı, şehrimize yakışmadı. Bunu yapanlar Sakaryaspor'un ismine ve şehre zarar verdiler." diye konuştu.

- "Faillerin bir an önce adaletin karşısına çıkarılmasını bekliyoruz"

Afjet Afyonspor Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada ise sezon başından beri futbol sahalarında gerginlik yaşanmaması için ellerinden gelen bütün gayreti göstermelerine rağmen bu tür insanlık dışı olaylarla karşılaşılması ve holiganlığın yeniden hortlamasına şahit olmalarından büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Takım otobüsünün hareket halindeyken taşlı saldırıya uğramasının Türk futbolunun önündeki en büyük sorun olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili görevini suistimal edenlere yönelik soruşturma başlatılmasını, bugün maruz kaldığımız saldırının faillerinin bir an önce adaletin karşısına çıkarılmasını bekliyoruz. Bir futbol kenti olan Sakarya'da böylesine bir olayla karşılaşmamız, takım otobüsümüzün taşlanması üzeri örtülecek bir konu değildir. Medyada yorum yapan, eli kalem tutup köşe yazan herkesi bu büyük tehlike karşısında tepkilerini ortaya koymaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Spor Toto 3. Lig'de Sakaryaspor karşılaşmasının ardından dönüş yoluna geçen Afjet Afyonspor takımını taşıyan otobüs, Geyve ilçesinde bir grubun taşlı saldırısına uğramış, saldırıda, taşlardan biri otobüsün ön camından girerek, takımın Sportif Direktörü İbrahim Çelik'in başına isabet etmişti.

Otobüsün durdurulmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerince Toyota Acil Yardım Hastanesine kaldırılan Çelik, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Jandarma ekipleri, olayın faillerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.