Africa Summit 10 Ekim'de Gana'da gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Dünya turizmine yön verenler, ekim ayında Gana'nın başkenti Akra'da "Africa Summit" ile bir araya gelecek.

World Tourism Forum'dan yapılan açıklamaya göre Antalya, Moskova ve İstanbul'da düzenlenen World Tourism Forum zirvelerinin ardından, turizmin liderleri Gana'nın başkenti Akra'da bir araya gelerek Afrika'nın turizm potansiyelini değerlendirecek.

10 Ekim'de 400'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilecek Africa Summit, Gana Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Afrika ülkelerinin turizm bakanları, Afrika ülkelerinin turizm otoritelerinin başkanları, otelciler, tur operatörleri, seyahat acentaları ve turizm yatırım şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, son dönemlerin ünlü sosyal medya fenomenlerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek.

Africa Summit kapsamında yapılacak oturumlarda online turizm, Afrika kıtasında ki destinasyonların geliştirilmesinde pazarlamanın önemi, turizm yatırımları, Afrika'da yürütülen politikaların turizm sektörüne etkileri, sosyal medya kullanımı ve turizm, eGen sosyal medya fenomenleri buluşması, otel yönetimi ve pazarlamada bölgesel farklılıklar konuşulacak.

Afrika Summit'in en önemli oturumlarından birisi Afrika ülkelerinin turizm bakanlarının katılacağı bakanlar toplantısı olacak.

Bu buluşmada Afrika ülkelerinin turizm potansiyelleri, gelişmekte olan global turizm ekonomisi ve bölgedeki turizm yatırımlarının artırılması konuları ele alınacak.