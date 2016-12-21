Afrika Arabuluculuk Heyeti Başkanı Mbeki Sudan'da

HARTUM (AA) - Afrika Arabuluculuk Heyeti Başkanı Thabo Mbeki, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile tartışmalı bölgelerde ateşkesin sağlanması meselesini görüştü.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, başkent Hartum'da Beşir tarafından kabul edilen Mbeki, Darfur, Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerindeki çatışmaların durdurulması konusunu ele aldıklarını söyledi.

Ateşkesin ve insani yardımların ulaştırılmasının önemine vurgu yapan Mbeki, ulusal diyalog görüşmeleri, sonuçları ve muhalif taraflarla nasıl uygulamaya konulabileceğini de görüştüklerini ifade etti.

Sudan ziyaretinde, önerilerini dinlemek için siyasi parti liderleriyle de bir araya geleceğini belirten Mbeki, Afrika Arabuluculuk Heyeti'nin Sudan'ın problemlerine çözüm bulabilmek için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı İbrahim Hamid ise Mbeki ile görüşmesinde Beşir'in ülkede barış ve güvenliğin tesisiyle ilgili isteğini dile getirdiğini aktardı.

Hamid, Beşir'in ayrıca, bu üç bölgedeki silahlı gruplara, sivillerin can ve mal güvenliğini koruma bilinciyle hareket etme çağrısı yaptığını belirtti.

Sudan'ın Darfur bölgesinde "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketlerini bünyesinde barındıran Devrim Cephesi, 2003 yılından bu yana hükümete karşı savaşıyor. Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütü ise 2011 yılından bu yana Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.

İktidardaki Ulusal Kongre Partisi ile muhalif partiler arasındaki diyalog görüşmeleri, Beşir'in çağrısıyla geçen yıl ekim ayında başlamıştı.

Muhalefet, "siyasi tutukluların serbest bırakılması, özgürlükleri sınırlandıran kanunların kaldırılması, diyaloğu yönetecek bağımsız bir mekanizmanın oluşturulması" başta olmak üzere öne sürdüğü şartların kabul edilmemesi üzerine görüşmeleri boykot etmişti.

Hükümet yetkilileri ülkede yeni diyalog görüşmeleri yapılmayacağını, muhaliflere sadece son diyalog görüşmelerinin sonuçlarını imzalama fırsatı sunulacağını belirtiyor.