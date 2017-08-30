Afrika Birliği heyeti Libya'da

TRABLUS (AA) - Libya'daki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter'in, Kongo Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sylvester Marmina başkanlığındaki Afrika Birliği heyeti ile bir araya geldiği bildirildi.

TM'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Hafter, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Marmina başkanlığındaki Afrika Birliği heyeti ile Bingazi kentinin Er-Racme bölgesindeki yönetim merkezinde görüştü.

Görüşmede, Afrika Birliği'nin Libya'daki krizin çözümünde oynadığı rol başta olmak üzere Libya ile ilgili bir çok meselenin ele alındığı kaydedildi.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere 2 meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak BK'nin sunduğu hükümet listeleri Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Libya Siyasi Anlaşması uyarınca kendini fesheden MGK'ya bağlı Halife el-Guveyl başbakanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükümeti de ülkedeki krizin çözülemediğini öne sürerek Ekim 2016'da yeniden faaliyete başladığını duyurmuştu.

Son olarak UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac ile Hafter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle Paris yakınlarında 25 Temmuz'da bir araya gelmişti. Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Libyalı tarafların ateşkes sağlanması ve 2018'de seçimlerin yapılması konularında anlaştığını bildirmişti.

