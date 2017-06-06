Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed'in Batı Afrika ziyareti

TUNUS (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, terörle mücadeleye desteğini yinelemek amacıyla Batı Afrika turuna çıktı.

Afrika Birliğinden yapılan yazılı açıklamasında, Muhammed'in Afrika Birliğinin terörle mücadeleye tam destek verdiğini hatırlatmak amacıyla Afrika ülkelerinden Nijer, Çad, Moritanya, Mali ve Burkina Faso'da resmi temaslarda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, hafta sonu başlayan ve cumartesi sona erecek Afrika turunda Muhammed'e, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri Smail Chergui ve Afrika Birliği Siyasi İşler Komiseri Cessuma Minata Samate'nin de eşlik ettiği ifade edildi.