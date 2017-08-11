Afrika Birliği'nden Kenya'daki siyasi aktörlere çağrı

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, seçim sonuçlarının açıklanmasını bekleyen Kenya'daki tüm siyasi aktörlere, itidali korumaları ve şiddet eylemlerinden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Kenya halkını 8 Ağustos'ta barışçıl seçim gerçekleştirdiği için kutlayarak, ülkedeki tüm siyasi aktörlerin, partilerin ve destekçilerinin açıklamalarında itidali korumasını ve şiddet eylemlerinden kaçınmasını istedi.

Açıklamasında, "Bazı siyasetçilerin sonuçları reddetmesinden ve bazı bölgelerde can kaybına yol açan şiddet olaylarının patlak vermesinden derin endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanan Muhammed, nihai sonuçların açıklanmasını bekleyen Kenya halkını sükunete davet etti.

Kenya'daki huzur ve istikrarın korunması için birliğin, uluslararası toplum ve bölge liderleriyle iletişim halinde olduğunu belirten Muhammed, güvenlik güçlerine görevlerini yaparken insan haklarına saygılı olmaları çağrısında bulundu.

Afrika Birliği Seçim Gözlem Heyeti tarafından dün yapılan açıklamada, seçim sürecinin yasalara uygun ve şeffaf olarak gerçekleştiği belirtilmişti.

- Kenyatta önde götürüyor

Öte yandan, resmi seçim sonuçlarının bugün açıklanmasının beklendiği bildirildi.

Basına yansıyan resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, oyların yüzde 54,22'sini, rakibi Raila Odinga ise yüzde 44,89'unu aldı.

Muhalefetin başkan adayı Raila Odinga, bilgisayar korsanlarının, seçimlere günler kala kaçırıldıktan sonra öldürülen seçim komisyonu yetkilisi Chris Msando'nun kimlik kartını kullanarak elektronik seçim sistemine sızdıklarını ve veri tabanından sonuçlara müdahale ettiklerini öne sürmüştü.

Genel seçime günler kala ortadan kaybolan Msando, 31 Temmuz'da ölü bulunmuştu.



Kenya'da 2007'deki genel geçimlerde farklı etnik kökenlere mensup adayların, seçim sonuçlarını protesto etmesiyle başlayan olaylarda binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kenya'da 2013'teki genel seçimde mevcut Başkan Kenyatta, oyların yüzde 50,7'sini alarak rakibi Odinga'yı 8 bin oy farkla mağlup etmişti.