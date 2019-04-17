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Afrika Kalkınma Bankası'ndan Orta Afrika ülkelerine mali yardım

- AfDB, Orta Afrika ülkelerine 7 yılda 4,4 milyar dolar kalkınma yardımı yapacak

Afrika Kalkınma Bankası'ndan Orta Afrika ülkelerine mali yardım
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DAKAR (AA) - Afrika Kalkınma Bankası'nın (AfDB) Orta Afrika ülkelerine 4,4 milyar dolar kalkınma yardımı yapacağı bildirildi.

AfDB'den yapılan açıklamada, banka bünyesinde "Orta Afrika için Bölgesel Entegrasyon Stratejisi" kurulu oluşturulduğu, bu kapsamda bölgedeki altyapının güçlendirilmesi amacıyla 2019-2025'te toplam 4,4 milyar dolarlık 30 projenin finanse edileceği kaydedildi.

Açıklamada, yardımların, Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (CEEAC) üyesi Kamerun, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Gabon, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bölgesel ticaretin ve sınır ötesi yatırımların artırılmasını da destekleyeceği belirtildi.

Söz konusu ülkelerin ortalama büyüme oranlarının 2017'de yüzde 1,1 iken, 2018'de yüzde 2,2'ye çıktığı aktarılan açıklamada, bu rakamın Sahraaltı Afrika'nın ortalaması olan yüzde 3,5'lik büyümenin altında olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Orta Afrika, önemli ölçüde petrol, değerli maden ve mineral rezervlerine, sınırları aşan geniş su kaynaklarına ve kıtanın en yüksek hidro güç potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte istikrarsızlık ve risklilik kısır döngüsü, düşük insan ve kurumsal kapasite ve altyapı eksikliğinden muzdariptir. AfDB desteği, bölgesel ticareti ve yapısal değişimi hızlandıracak." ifadeleri kullanıldı.

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Afrika Kalkınma BankasıOrta Afrika
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