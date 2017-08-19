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Afrika Siyasi Partiler Konseyi 3. Genel Kurulu Oturumu

- CAPP Başkanı Mwila: - "Afrika'da kalkınma ve istikrarı sağlayabilmemiz için tüm çabaları bir araya getirip birlikte çalışmamız gerekiyor"

Afrika Siyasi Partiler Konseyi 3. Genel Kurulu Oturumu

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da Afrika Siyasi Partiler Konseyi (CAPP) 3. Genel Kurulu'nun açılış oturumu 24 ülkeden 32 siyasi partinin katılımıyla başladı.

Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih, açılış oturumunda yaptığı konuşmada, "Afrika'daki halkın isteklerini yerine getirebilmemiz ve onlara iyi bir yaşam fırsatı sağlamamız için partilerin siyasi, güvenlik ve ekonomik konularda işbirliği yapması gerekir." dedi.

Salih, Sudan hükümetinin Afrika Birliği'nde ve birliğe bağlı kuruluşlarda iyi yönetimin yanı sıra kalkınma ve ekonomi alanında şeffaflığın sağlanması için gerekli desteği verdiğini belirterek, konseyin de bu konuda büyük rol üstlenebileceğini kaydetti.

CAPP Başkanı Davies Mwila da konuşmasında, "Afrika'da kalkınma ve istikrarı sağlayabilmemiz için tüm çabaları bir araya getirip birlikte çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konseyin Genel Sekreteri Nafi Ali Nafi de oturumda çeşitli konuların yanı sıra insan ticareti ve uyuşturucu ile mücadelenin ele alınacağını belirtti.

2013 yılında Sudan'ın başkenti Hartum'da kurulan Afrika Siyasi Partiler Konseyi Afrika ülkeleri arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

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