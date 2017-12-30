Afrika sokakları Türk araçlarına emanet

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Araç üstü ekipman ve savunma sanayisi ürünleriyle 50’yi aşkın ülkeye ihracat yapan Katmerciler'in ihracat potansiyeli en yüksek öncelikli hedef pazarlardan birini Afrika kıtası oluşturuyor. Katmerciler, Afrika kıtasında 17 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, AA muhabirine, araç üstü ekipman sektöründe faaliyet göstermek üzere 1985'te kurulduklarını söyledi.

En alt seviye ürün olan damper üretimiyle başladıkları işi hızla geliştirerek, katma değeri yüksek, daha teknoloji yoğun araçların üretimine yöneldiklerini ifade eden Katmerci, zaman içinde itfaiyeden çöp arabasına, vidanjörden araç kurtarmaya, tankerden platformlara, yaklaşık 30 farklı tip araç üstü ekipman üretebilecek noktaya ulaştıklarını belirtti. Katmerci, Türkiye’nin en geniş araç üstü ekipman portföyüne sahip şirketi olduklarını dile getirdi.

Araç üstü ekipman sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübeden güç alarak 2010'da ikinci bir kulvar olarak savunma sanayisine yöneldiklerini anlatan Katmerci, "Bu alandaki ilk ürünümüz Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) oldu ve bu ürün bazında kısa sürede Türkiye’nin lider şirketi haline geldik. 2010'dan bu yana araç üstü ekipman ve savunma sanayisi olmak üzere iki kulvarda birden, güçlü bir şekilde yol almaya devam ediyoruz." dedi.

- Savunma sanayisi ihracatı artıyor

Furkan Katmerci, savunma sanayisinde de güçlü şekilde yer almayı kendilerine stratejik hedef belirlediklerini söyledi.

Zırhlı personel taşıyıcılar öncelikli olmak üzere geniş bir savunma ürün gamı oluşturduklarına işaret eden Katmerci, "Bir NATO ülkesi olan Türkiye’den başlayarak uluslararası ölçekte savunma sanayisinin güçlü bir çözüm ortağı olma yönünde güvenle ilerliyoruz. Hedefimiz, araç üstü ekipmanda elde ettiğimiz başarıyı savunma sanayisi sektörüne de taşımak. İhraç ürünlerimiz arasında sivil araç üstü ekipmanlar ağırlıklı olmakla birlikte sayısı giderek artan düzeyde savunma araçları da bulunuyor." diye konuştu.

- Gelirin yarısı ihracattan

Katmerci, yıllar itibarıyla farklılık göstermekle birlikte genel trende bakıldığında yıllık gelirlerin yarıdan fazlasının ihracattan elde ettiklerini belirtti.

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında bugüne kadar 50’yi aşkın ülkeye ihracat yaptıklarına dikkati çeken Katmerci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhraç pazarlarımızın büyüklüğü değişiklik göstermekle birlikte Kafkasya, Kuzey Afrika, Balkanlar en büyük bölgesel pazarlarımız durumunda. Ürünlerin kalitesinin yanı sıra satış sonrası sağlanan hızlı servis desteği ve yedek parça garantisinin getirdiği güven, söz konusu pazarlarda istikrarlı bir şekilde büyümemizi sağlıyor. Ayrıca geniş bir ürün gamına sahip olmamız da rekabette önemli bir avantaj sağlıyor bize. Bir araçla bir pazara girmemiz diğer araçlarımız için de yolu açabiliyor. Örneğin çöp aracı sattığınız bir ülke, sizden itfaiye, tanker, vidanjör, damper de talep edebiliyor."

- Afrika'da 17 ülke, geniş ürün gamı

Katmerci, kendileri için son derece önemli bir pazar olan Afrika’da ihracat yaptıkları ülke sayısının 17'ye ulaştığını söyledi.

İhracat yaptıkları ülkelerin yaklaşık üçte birinin Afrika’da yer aldığına değinen Katmerci, bu ülkeleri Angola, Cape Verde, Cezayir, Etiyopya, Fas, Gana, Güney Afrika, Kenya, Liberya, Libya, Nijerya, Mali, Mısır, Senegal, Sudan, Tanzanya ve Tunus olarak sıraladı.

Katmerci, şunları kaydetti:

"Bu ülkelere ihraç ettiğimiz ürünler itfaiye, çöp, vidanjör, uzanabilir treyler, semi treyler, flat bad treyler, araç kurtarma, su tankeri, akaryakıt tankeri, mobil bakım aracı, kombine kanal açma, hooklift, damper ve yol süpürme aracı. Ayrıca Senegal ve Tunus’a sattığımız ürünler arasında savunma sanayisine giriş aracımız olarak tanımladığımız TOMA da bulunuyor. Afrika pazarı, ekonomik kalkınma ihtiyacı en yüksek pazarlardan birisi olarak araç üstü ekipman alanında potansiyeli oldukça yüksek bir pazar durumunda. Hemen her tür ekipmana ihtiyaç duyulan bir kıtadan söz ediyoruz. Satmış olduğumuz ürün çeşitliliği de buna işaret ediyor. Kıta, bu yönüyle, Katmerciler’in en büyük büyüme öngördüğü öncelikli pazarlar arasında yer alıyor. Bir yandan mevcut ülke pazarlarındaki penetrasyonumuzu artırırken diğer yandan yeni ülkelere girme konusunda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz.

Öte yandan, araç üstü ekipmanlarımızla kayda değer hacimde ihracat gerçekleştirdiğimiz ve güçlü ilişkiler sağladığımız Afrika pazarında, sadece sivil ekipmanlarla değil savunma ve güvenlik alanına yönelik araçlarımızla da güçlü bir şekilde yer edinmeyi hedefliyoruz."

Katmerciler, Türkiye'de araç üstü ekipmanda ihracat liderliğini üstleniyor.

Şirket, damper üretimiyle başladığı faaliyetleri son teknoloji ürünü savunma sanayisi araçlarına kadar taşıdı.

Geçen yıl yaklaşık 145 milyon lira satış geliri elde eden Katmerciler, 64 milyon liralık da ihracat yaptı.

