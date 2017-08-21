JOHANNESBURG (AA) - ÖMER KILIÇ - AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Afrika'nın Türk iş adamları ve birçok sektör için tam anlamıyla keşfedilmemiş bir pazar olduğunu belirterek "Afrika, Türk yatırımcıları bekliyor." dedi.

Güney Afrika’da İş Konseyi Başkanı Danisa Baloyi, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Ülgen Çomoğlu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Johannesburg Koordinatörü Gökhan Kahraman, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Güney Afrika Temsilcisi Mehmet Akif Şekerci ile bazı önemli sektör temsilcilerini ziyaret eden Şahin, temasları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 2023 ekonomik hedefleri doğrultusunda yeni pazar arayışları içinde olduklarını ifade eden Şahin, bu hedefler kapsamında, ihracatı ve milli geliri artırmak, ekonomik potansiyeli geliştirmek amacıyla çok sayıda iş adamıyla kıtanın önemli pazarlarından Güney Afrika'da temaslarda bulunduklarını kaydetti.

Türkiye’de özel sektörün önemine değinen Şahin, "Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Türkiye'nin mobilya ihtiyacının yüzde 35'ini, ihracatın da yüzde 20'sini tek başına yapabilen iş adamlarıyla Güney Afrika'yı ziyaret ettik. Burada 40 firmayla görüşmeler yaptık." diye konuştu.

Şahin, Afrika ile ekonomik, siyasi ve ticari ilişkilerin AK Parti hükümetleri döneminde ivme kazandığına işaret ederek Türkiye'nin çok geç açıldığı bir pazar olan Afrika'daki birçok büyükelçiliğin ve temsilciliğin AK Parti iktidara geldikten sonra açıldığını söyledi.

- "Sömürmek ve kaynakları yok etmek için değil..."

Afrika'nın değişik bölgelerinde açılan TİKA ve YEE ofisleri ile büyükelçiliklerin önemli bir misyon üstlendiklerini vurgulayan Şahin” “TİKA, YEE ve elçiliklerimiz, Türkiye’yi Afrika'da en iyi şekilde tanıtıyor." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Şahin, Güney Afrika'nın çevresindeki Zimbabve, Zambiya, Botsvana, Mozambik, Lesotho, Svaziland Krallığı, Namibya ve Angola ile yaptığı gümrük birliği anlaşmaları sayesinde Türk yatırımcıların rahat ticaret yapabileceğini belirterek "Güney Afrika'ya Türkiye'den gelen ürünler bu anlaşmalar sayesinde buradan da kolaylıkla çevre ülkelere pazarlanabilir. Afrika bizim için çok geniş ve boş bir alan. İş adamlarımızı davet ediyorum. Afrika, Türk iş adamları ve birçok sektör için tam anlamıyla keşfedilmemiş bir pazar. Afrika, Türk yatırımcıları bekliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrika'da bulunmasının hem bölgedeki halklar hem de Türkiye için önemli olduğuna işaret eden Şahin, "Biz, sömürmek ve kaynakları yok etmek için değil, 'hem siz kazanın hem biz kazanalım' anlayışıyla geldiğimizi beyan ettiğimizde yaptığımız çalışmalar karşılık bulacak. Ekonomik olarak büyüyelim, birlikte kalkınalım ve dünya barışına, dünyanın kalkınmasına, bu coğrafyanın da barış havzası olmasına hep beraber hizmet edelim." değerlendirmesinde bulundu.



