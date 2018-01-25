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"Afrika'da her yıl yaklaşık 148 milyar dolar yolsuzluk yapılıyor"

- BM Afrika Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Songwe: - "Afrika Birliğinin tahminlerine göre kıtada her yıl 148 milyar dolar yolsuzluk faaliyetlerine akıtılıyor ve bu kıtanın ortalama GSYH’nin yüzde 25’ine denk geliyor" - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed: - "Afrika iktisadi bağımsızlığı olmazsa hiçbir şeydir"

ADDİS ABABA (AA) - Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Vera Songwe, Afrika kıtasında her yıl yaklaşık 148 milyar dolar yolsuzluk yapıldığını söyledi.

Songwe, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da devam eden 30. Afrika Birliği Zirvesi'ndeki Afrika Birliği Yürütme Kurulu toplantıs​ında konuşma yaptı.

Yolsuzluğun ekonomik büyümeyi, yatırımları, devlet kapasitesini ve halkın devlet kurumuna olan güvenini azalttığına vurgu yapan Songwe, yolsuzluğun ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılasında (GSYH) ciddi düşüşlere yol açtığını kaydetti.

Songwe, “Afrika Birliğinin tahminlerine göre, kıtada her yıl 148 milyar dolar yolsuzluk faaliyetlerine akıtılıyor ve bu kıtanın ortalama GSYH’nin yüzde 25’ine denk geliyor.” dedi.

Yolsuzluğun aynı zamanda iş yapma maliyetlerinde yol açtığı artış sebebiyle de yatırımları riske soktuğuna dikkati çeken Songwe, yolsuzluğun yasa dışı para akışına neden olduğunu söyledi. Songwe, yolsuzluğa karşı savaşı kazanmak için Afrika’nın yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydetti.

Toplantıda konuşan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ise kıtadaki yolsuzluğun son bulması için köklü çözümlere ihtiyaç olduğunu ve Afrika’nın kaynaklarının kalkınmaya harcanmasının gerektiğini belirtti.

Afrika Birliğinin mali bağımsızlığını kazanma çabalarına değinen Muhammed, “Afrika iktisadi bağımsızlığı olmazsa hiçbir şeydir.” ifadesini kullandı.

Muhammed ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın "nefret ve ayrımcılık" içeren sözlerinin kendilerinde "derin bir şok" etkisi yarattığını vurguladı.

Bu dönem yolsuzlukla mücadele temasıyla toplanan zirvede diğer önemli konu başlıklarını güvenlik ve birliğin mali yapısı oluşturuyor. Yabancı ülke ve kuruluşların bağışlarıyla ayakta duran birlik, üye ülkelerin aidatlarıyla bağımsız bir mali yapıya kavuşmak istiyor.

Addis Ababa'daki toplantılar kapsamında 28-29 Ocak'ta liderler zirvesi gerçekleştirilecek.

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AfrikaAfrika BirliğiYolsuzluk
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