Afrika'da kurban eti yardımları

HATAY (AA) - Kurban Bayramı'nda, İsviçre Tut Elimi Derneği ile Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından Mali, Nijer ve Etiyopya'da 7 bin 500 aileye kurban eti dağıtımı yapıldı.

İsviçre Tut Elimi Derneği Başkanı Mehmet Sarıgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır Afrika kıtasında kurban eti dağıtımı yaptıklarını aktardı.

İki dernek olarak toplam 7 bin 500 aileye kurban eti ulaştırdıklarını ifade eden Sarıgöz, ''Türkiye'den gelen her türlü yardımlara buradaki insanlar muhtaç ve Türkiye'ye olan sevgileri görülmeye değer. Kurban sevincini burada yaşatmaya devam edeceğiz, ayrıca 3 bin çocuğa da çeşitli hediyeler vererek mutlu olmalarını sağladık.'' dedi.

Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Turgut Tunç ise "hüzün coğrafyası"nda çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Her yıl kurban organizasyonu içerisinde Afrika Kıtası'na gittiklerini belirten Tunç, şunları söyledi:

''Kurbanlarımızı da aynı bölgede keserek, kardeşlerimizle bayramı eda ediyoruz. Bölgedeki birçok aileye de kumanya ve kurban eti verdik. Mali, Nijer ve Etiyopya'daki yetimhane, yurt, okul ve mülteci kamplarındaki çocukları ziyaret ettik. Bizlerin en çok yolunu gözleyenler çocuklar. Çocuklara çikolata, şeker, balon ve oyuncak vererek onların sevinçlerine ortak olduk."