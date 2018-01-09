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Afrika'da şiddet ve teröre karşı ortak mücadele

- Afrika ülkelerinin üst düzey yetkilileri, kıtadaki krizlere müdahale edecek ihtiyat kuvvetlerinin geleceğini tartışmak için Addis Ababa'da bir araya geldi

Afrika'da şiddet ve teröre karşı ortak mücadele

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği, kıtadaki şiddet ve terör olaylarına müdahale edecek Afrika İhtiyat Kuvvetinin (ASF) işlevsel hale gelmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Afrika ülkelerinin savunma bakanları ve genelkurmay başkanları, Birliğin uygulamaya koymaya çalıştığı Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi (APSA) planını tartışmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya geldi.

Basına kapalı düzenlenen toplantı sonrası Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri İsmail eş-Şarkavi ve Afrika Genelkurmay Başkanları ve Güvenlik Şefleri Başkanı Muhammed Diane ortak basın toplantısı düzenledi.

APSA'nın işlevsel hale getirilmesinin toplantının en önemli gündem maddesi olduğunu söyleyen eş-Şerkavi, bu kapsamda kıtanın 5 farklı bölgesinde kurulan ihtiyat kuvvetlerinin operasyonel bir hale gelmesi için Kamerun'da 4 gün önce askeri lojistik merkezinin açıldığını belirtti.

Kıtada silahların susması ve barışın sağlanabilmesi için atılacak adımların ele alındığını ifade eden Diane ise ihtiyat kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve daha iyi eğitilmesi yönünde mutabakata vardıklarını dile getirdi.

Muhammed Diane ayrıca, terör ve şiddetle mücadele için Afrika Birliği tarafından kurulması kararlaştırılan özel fona yönelik adımların hızlandırılmasını istedi.

APSA planı kapsamında kurulan ASF'nin kıtadaki terör ve şiddet olaylarına müdahale etmesi amaçlanıyor. Afrika Birliği, 5 farklı bölgede bulunan ve halen eğitim çalışmalarını sürdüren askeri kuvvetlerle kıtadaki olaylara dışarıdan yapılacak müdahelelerin de önüne geçmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliğişiddet Ve Teröre Karşı Ortak Mücadele
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