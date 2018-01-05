Afrika'daki kabilelere güneş enerjili su arıtma cihazı

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - NATO, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarına insani yardım malzemesi tedarik eden Tecimer Dış Ticaret şirketince geliştirilen ürünler, dünyanın dört bir tarafına gönderiliyor.

Kazan'daki Keresteciler Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Tecimer Dış Ticaret Ltd. Şti. 1990 yılında tamamen ihracat amaçlı kuruldu. Şirket satışının tamamını BM, NATO ve uluslararası yardım kuruluşlarına yapıyor.

Tecimer Dış Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Hasan Tecimer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faaliyetlerinin ulaştığı boyutu anlattı.

BM'nin kayıtlı tedarikçisi olduklarını belirten Tecimer, insani yardım malzemesiyle savunma amaçlı ürünler ürettiklerini söyledi.

Tecimer, şu ana kadar yurt içine satışları olmadığına işaret ederek, "Türkiye'de yaşanan Marmara depreminde yine BM'ye tedarikçi olduk. Ortadoğu ve Afrika ülkeleri, Gürcistan, Rusya, Afganistan, ABD'ye çok fazla ürünümüz gitti. Şimdiye kadar 70 ülkeye ulaştık. Davet usulüyle çalışıyoruz ve uluslararası ihalelere teklif veriyoruz. Yıllık ortalama 5 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz." dedi.

NATO ihalesi sonucu ABD ordusuna gönderilmek üzere su römorku üretimini sürdürdüklerini dile getiren Tecimer, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar ABD'ye iki parti römork yolladık. 5 yıllık kontratla üretime devam ediyoruz. Bunlar, özel izolasyonlu ürünler. NATO'nun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak. Çok başarılı ve iddialı olduğumuz bir ürün. Bu ürünün boyası 8 yıl dayanacak şekilde geliştirildi. Ürünler, uçakla ve helikopterle taşınıyor ve taşınma sırasındaki ivmelenme, basınç ve büyük sıcaklık değişikliklerine karşı dayanıklı üretildi. Üretimde yerli malzemeler kullandık."

Mühendisliğini tamamen kendilerinin yaptığı güneş enerjisiyle çalışan su arıtma ünitelerini de ürettiklerine dikkati çeken Tecimer, bu ürünün BM kanalıyla Afrika'ya ulaştığını bildirdi.

Afrika'daki kabileler ve köylerin su sorununun ürettikleri cihazla çözüldüğünü anlatan Tecimer, "Bu malzeme, yardım kuruluşları kanalıyla Irak ve Suriye gibi bölgelere de gitti. Elektrik ihtiyacı olmadan, yağmur suyu, birikinti ve göl sularından içilebilir su üretimi yapıyor. Bu ürüne BM'den ikinci, üçüncü parti siparişleri de geldi. Şimdi ürünü daha da geliştirmek için çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Tecimer, yakıt römorku ve seyyar mutfak gibi ürünlerinin de insani yardım noktalarına ulaştığını ifade etti.

- Elektriğin olmadığı yerlere güneş enerjisi

"Power bank" olarak da anlandırılabilecek bir enerji kaynağı için de Ar-Ge çalışması yaptıklarını belirten Tecimer, ürünün, elektrik ve jeneratörün olmadığı ortamlarda güneşten enerji ürettiğini söyledi.

Tecimer, yerli savunma sanayisine hitap etmek istediklerini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizdeki savunma sanayisi küçük firmalara dönük değil, çeşitli zorluklar var. Çalışma şartlarını pahalı hale getiren çevre ve güvenlik kriterleri bulunuyor. İstenilen şeylerin ilk yatırım bedeli 50 bin dolardan başlıyor. OSTİM gibi yerlerde önemli tedarikçiler var, güzel işler yapıyorlar ve savunma sanayisine hizmet verebilirler. ABD'ye ürün veriyoruz ancak içeride ürünlerimizin tanıtımını bile yapamadık."

Çin ve Hindistan gibi ülkelerle rekabet ettiklerinin altını çizen Tecimer, kaliteyi artırarak bu rekabeti karşılayabildiklerini dile getirdi.