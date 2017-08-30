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Afrika'dan İtalya'ya düzensiz göç azaldı

- Ülkeye Akdeniz üzerinden gelen göçmen sayısında geçen yıla göre yüzde 10,15'lik düşüş yaşandı

Afrika'dan İtalya'ya düzensiz göç azaldı

ROMA (AA) - Afrika'dan Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşan göçmen sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre düşüş kaydedildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yıl başından bu yana 98 bin 448 göçmen geldiği, bu rakamın geçen yılın aynı dönemde 109 bin 565 olduğu belirtildi. İki yıl arasında yaşanan farkın yüzde 10,15 olduğu ifade edildi.

Ayrıca söz konusu düşüşün, özellikle bu yılın temmuz-ağustos aylarında yaşandığı vurgulandı.

İtalya'ya Akdeniz üzerinden Temmuz 2016'da 23 bin 552 göçmen gelirken, bu yıl aynı ayda ülkeye ulaşan göçmen sayısı 11 bin 459 olarak açıklandı. Aynı şekilde, ülkeye geçen yıl ağustos ayında 21 bin 294 kişi ulaşırken, bu yıl bugüne kadar sadece 3 bin 235 göçmen geldi.

Bakanlık verileri, son yıllarda artan eğilimle devam eden göçmen trafiğinin, bu yılın temmuz ayından itibaren keskin bir düşüş trendine girdiğini gösterdi.

İtalya, bir süredir Afrika kaynaklı düzensiz göçü azaltmak üzere göçmen geçişlerinin görüldüğü Afrika ülkeleri ve çıkış noktası olan Libya'ya yönelik siyasi, diplomatik, ekonomik girişimlerine geçen şubat ayından itibaren hız vermişti.

Libya'da Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile geçen şubatta ikili bir anlaşma imzalayan İtalya, bu kapsamda Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin oluşturulmasında lojistik ve formasyon desteği ile maddi yardım yapmaya başlamıştı. Bu konuda, Avrupa Birliğinin de desteğini alan İtalya, geçen aylarda Afrika'daki göç yollarını kapatmak için Libya'nın güneyindeki aşiretler ve komşu ülkeleri göçün önlenmesi için bir araya getirmişti.

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