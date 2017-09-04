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Afrikalı albinoların yüzünü Türk hayırseverler güldürdü

- Vakıf, ülke genelinde 20 bin aileye, Darüsselam şehrinde ise 500 albino ailesine kurban eti dağıttı

Afrikalı albinoların yüzünü Türk hayırseverler güldürdü

ADDİS ABABA (AA) - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, kurban organizasyonu çerçevesinde Tanzanya'da büyük mağduriyetler yaşayan albinoların yüzünü güldürerek, onlarla bayramın bereketini paylaştı.

Vakfın Tanzanya Temsilcisi Mustafa Dirier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tanzanya'nın en büyük şehri olan Darüsselam'da yaşayan 500 albino ailesine kurban eti dağıttıklarını söyledi.

Ülkede albino oldukları için toplumdan dışlanan binlerce kişi bulunduğuna dikkati çeken Dirier, "Tanzanya toplumunun tamamını kucaklamak ve farkındalık oluşturmak için albinolara yapılan bu yardım sembolik önem taşıyor." dedi.

Vakfın, Kurban Bayramı gibi paylaşma ruhunun canlandığı önemli günlerde toplumun her ferdi ile kucaklaştığını ifade eden Mustafa Dirier, bayram boyunca bölge halkıyla kaynaşmak için çok sayıda program ve davet düzenlendiğini belirtti.

Dirier ayrıca, Hüdayi Vakfının bu yıl Darüsselam'daki albino ailelerin yanı sıra Zanzibar, Dodoma, Morogoro, Mtwara ve Pwani şehirlerinde de kesilen kurbanların etlerini yaklaşık 20 bin aileye ulaştırdıklarını bildirdi.

- Afrikalı albinolar korkuyla yaşıyor

Genetik bir durum olan albinizmde, vücutta doğuştan melanin pigmentlerinin eksikliği deri, saç, tüy ve gözlerin beyaz renkli olmasına yol açıyor.

Dünya genelindeki albinolu bireyler arasında en zor durumda olanların başında ise güneşin yakıcı sıcağıyla mücadele etmenin yanı sıra büyücüler tarafından öldürülme korkusu yaşayan Afrikalılar geliyor.

Albinolar, Afrika'nın bazı ülkelerinde zengin olmak, iyi bir kısmet bulmak veya sağlığına kavuşmak için öldürülüyor.

Tanzanya'da 2000 yılından bu yana aralarında çocukların da olduğu en az 75 bin albinonun büyücüler tarafından öldürüldüğü, 62 binden fazla albinonun ise büyücülerin elinden yaralanmalarına rağmen kaçmayı başarabildiği belirtiliyor.

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