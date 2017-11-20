Afrikalı göçmenlerin Libya'da köle olarak satıldığı iddiası

TUNUS (AA) - Mali, Libya'da Afrikalı göçmenlerin köle olarak satıldığı iddialarına ilişkin sosyal medyada yayınlanan videoların ardından, Tripoli'deki büyükelçisini geri çağırma kararı aldı.

ABD'li haber televizyonu CNN International geçen hafta, Libya'nın başkenti Tripoli'de Afrikalı göçmenlerin bir köle pazarında satıldığı iddia edilen görüntüler yayınladı.

Mali Devlet Başkanı İbrahim Bubakar Keita, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Libya'da yaygınlaşan insan ticaretini kınıyorum. İnsanlık vicdanını körelten bu barbarlık karşısında şaşkınım. Libya yetkilileri bu barbarlığı bir an önce durdurmalı." ifadesini kullandı.

Keita, olayın aydınlatılması için uluslararası bir soruşturma açılması gerektiğini de vurguladı.

Mali hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi almak amacıyla Libya'nın Bamako büyükelçisiyle görüşüldüğü ve devlet başkanının talebi üzerine Mali'nin Tripoli'deki büyükelçisinin geri çağrıldığı aktarıldı. Açıklamada, bu insanlık dışı eylemlerin Afrika'nın kara ve acı tarihini hatırlattığına da dikkati çekildi.

- Bir çok Afrika ülkesinde kınama gösterileri planlanıyor

Nijer Dışişleri Bakanı İbrahim Yakubu, Twitter'de yaptığı açıklamada, olayı kınayarak konuyla ilgili bilgi almak amacıyla Libya'nın Nijer büyükelçisiyle görüştüğünü ve kendisinden sorumluluların derhal bulunması talebinde bulunduğunu bildirdi.

Burundi Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza da sosyal paylaşım sitesi Twitter'de yaptığı açıklamada, köle pazarını sert bir şekilde kınayarak bu tür olayların batılı güçlerin Libya'ya askeri müdahalede bulunmasından dolayı yaşandığını belirtti.

Olaya tepki göstermek amacıyla bir çok Afrika ülkesinde bugün gösterilerin düzenlenmesi planlanıyor.

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Maitig, yoğun tepkiler üzerine dün, olayın araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.







