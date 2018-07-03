Afrikalı liderler zirvesine Türk damgası

NUAKŞOT (AA) - ALAATTİN DOĞRU - Türkiye'nin 2012 Afrika açılımıyla kıtada büyük başarılara imza atan Türk firmaları, Moritanya'daki Afrika Birliği (AU) Zirvesi'nin yapıldığı binada da etkin rol aldı.

Moritanya'da düzenlenen 31. AU Zirvesi'ne ev sahipliği yapan yeni kongre merkezinin iç dekorasyonu, dış giydirmesi ve ses sistemleri Türk şirketler tarafından yapıldı.

Kongre merkezinin yöneticilerinden İdy Hilal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin inşaatına geçen yıl eylül ayında başlandığını belirtti.

İnşaatı, kendisinin de yöneticilik yaptığı Moritanya şirketi BISTP'nin üstlendiğini ancak zirveye yetiştirilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Türk şirketlerin devreye girdiğini ifade eden Hilal, Türk firmanın binanın iç ve dış cephe dekorunu başarıyla tamamladığını söyledi.

Hilal, ses görüntü sistemlerini de Türk firmalarının yaptığını ve zirve süresince görev alan Türk mühendislerin başarılı sınav verdiğini kaydetti.

Zirvede görev alan bir Türk şirketinde mühendis Kayahan Demir de konferans merkezinin ses, tercüme ve ışık sistemlerini yaptıklarını dile getirdi.

Şu ana kadar herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını ifade eden Demir, Türkiye'yi ellerinden geldiğince güzel temsil etmeye çalıştıklarını anlattı.

- "Türkler bir rüyayı gerçeğe çevirdi"

Türk şirketleri Afrika'nın her yerinde faaliyet gösteriyor.

İlk olarak Libya Tripoli Kongre Merkezi'ni inşa eden Türk firmalar daha sonra Ekvator Ginesi, Ruanda, Senegal'de de kongre merkezleri yaptı.

Senegal'de Aralık 2017'de hizmete giren Blaise Diagne Havalimanı'nın inşasını da Türk şirketlerinden Summa-Limak üstlendi. Yapımı 2008'de Suudi Arabistanlı bir şirket tarafından üstlenilen ancak tamamlanamayan havaalanı Türk firma tarafından 8 ayda bitirildi.

Haziran 2016'da düzenlenen 27. Afrika Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Kigali Kongre Merkezi'ni de Türk şirketleri inşa etmişti.

2 bin 600 kişilik kapasiteye sahip konferans salonu ve 292 odalı beş yıldızlı oteliyle sadece Ruanda'nın değil Afrika'nın da önemli merkezlerinden biri olan merkezin inşaatı 2009'da bir Çin firması tarafından başlatılmıştı. Ancak 5 yılda sadece yüzde 20'sinin yapılması üzerine Ruanda yöneticileri Türk şirketlerine yönelmiş, Summa Grup merkezi merkezi bir yıl gibi rekor sürede inşa etmişti.

Ruanda Altyapı Bakanı James Musoni, merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkler bir yıl içinde bu inşaatı tamamladı. Projenin bitmesi neredeyse imkansıza yakınken Türkler bir rüyayı gerçeğe çevirdi." ifadelerini kullanmıştı.

Kamerun'da Türk firmaların yer aldığı parlamento binasının inşaası ise halen sürüyor.



