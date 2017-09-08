Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

"Afrikalıları yoksulluk ve iktidarın yetkilerini kötüye kullanması teröre sürüklüyor"

- BM Kalkınma Programı, iki yıl süresince aşırılık yanlısı örgütlere katılmış 495 kişiyle görüşerek hazırladığı raporunda genç Afrikalıların terör faaliyetleri yürüten örgütlere katılmalarının nedenlerine yer verdi - Rapordan: - "Afrika'da yoksulluk, yoksunluk ve iktidarın yetkilerini kötüye kullanması gençleri Boko Haram, Eş-Şebab ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmaya itiyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan bir rapor, Afrika kıtasında yoksulluk, yoksunluk ve iktidarın yetkilerini kötüye kullanmasının gençleri Boko Haram, Eş-Şebab ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmaya ittiğini ortaya koydu.

UNDP, iki yıl süresince aşırılık yanlısı örgütlere katılmış 495 kişiyle görüşerek hazırladığı raporunda genç Afrikalıların terör faaliyetleri yürüten örgütlere katılmalarının nedenlerini belirledi.

Afrika'nın şiddet yanlısı aşırılığa karşı zafiyetinin derinleştiği uyarısında bulunulan raporda, "Afrika'da yoksulluk, yoksunluk ve iktidarın yetkilerini kötüye kullanması gençleri Boko Haram, Eş-Şebab ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmaya itiyor." ifadesine yer verildi.

Kıtada nüfusun yarısının açlık sınırının altında yaşadığına değinilen raporda, "kronik işsizliğin" birçok gencin aşırılık yanlısı örgütlere katılmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

- En fazla yıkıma neden olan örgüt Boko Haram

Rapora göre, araştırmada görüşüne başvurulan 495 kişinin yüzde 71'i hükümetin eylemlerinin terör örgütlerine katılma kararını tetiklediğini, yüzde 75'i ise politikacılara veya devletin güvenlik mekanizmalarına güvenmediğini ifade etti.

Dini nedenlerle aşırılık yanlısı örgütlere katılanlar bu grupların dinle alakası olmadığını anladığını, birçoğu da ekonomik koşulların terör örgütlerine katılmada dini ideolojiden daha fazla etkili olduğunu kaydetti.

UNDP'nin verilerine göre, Afrika'da 2011-2016 yıllarında şiddet olaylarında 33 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Afrika'da en fazla yıkıma ise terör örgütü Boko Haram'ın neden olduğu, bu terör örgütünün 17 bin kişinin ölümünden ve Çad Gölü bölgesinde 2,8 milyon kişinin yerinden edilmesinden sorumlu tutulduğu belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfrikaBMRaporTerör Örgütleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5