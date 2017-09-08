"Afrikalıları yoksulluk ve iktidarın yetkilerini kötüye kullanması teröre sürüklüyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan bir rapor, Afrika kıtasında yoksulluk, yoksunluk ve iktidarın yetkilerini kötüye kullanmasının gençleri Boko Haram, Eş-Şebab ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmaya ittiğini ortaya koydu.

UNDP, iki yıl süresince aşırılık yanlısı örgütlere katılmış 495 kişiyle görüşerek hazırladığı raporunda genç Afrikalıların terör faaliyetleri yürüten örgütlere katılmalarının nedenlerini belirledi.

Afrika'nın şiddet yanlısı aşırılığa karşı zafiyetinin derinleştiği uyarısında bulunulan raporda, "Afrika'da yoksulluk, yoksunluk ve iktidarın yetkilerini kötüye kullanması gençleri Boko Haram, Eş-Şebab ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmaya itiyor." ifadesine yer verildi.

Kıtada nüfusun yarısının açlık sınırının altında yaşadığına değinilen raporda, "kronik işsizliğin" birçok gencin aşırılık yanlısı örgütlere katılmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

- En fazla yıkıma neden olan örgüt Boko Haram

Rapora göre, araştırmada görüşüne başvurulan 495 kişinin yüzde 71'i hükümetin eylemlerinin terör örgütlerine katılma kararını tetiklediğini, yüzde 75'i ise politikacılara veya devletin güvenlik mekanizmalarına güvenmediğini ifade etti.

Dini nedenlerle aşırılık yanlısı örgütlere katılanlar bu grupların dinle alakası olmadığını anladığını, birçoğu da ekonomik koşulların terör örgütlerine katılmada dini ideolojiden daha fazla etkili olduğunu kaydetti.

UNDP'nin verilerine göre, Afrika'da 2011-2016 yıllarında şiddet olaylarında 33 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Afrika'da en fazla yıkıma ise terör örgütü Boko Haram'ın neden olduğu, bu terör örgütünün 17 bin kişinin ölümünden ve Çad Gölü bölgesinde 2,8 milyon kişinin yerinden edilmesinden sorumlu tutulduğu belirtiliyor.