Afrika’nın en büyük barajı 2022 yılında faaliyete girecek

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’da inşası süren ve Afrika’nın en büyük barajı olacak Hedasi Barajı’nın 2022 yılında tamamlanmasının beklendiği açıklandı.

Yerel basında yer alan habere göre, barajın tamamlanmasında yaşanan aksaklıkların tartışılması için çok sayıda uzman ve yetkili, başkent Addis Ababa'da bir araya geldi.

Toplantıda yaklaşık 5 milyar dolar maliyetli Hedasi Barajı inşaatının şimdiye kadar yüzde 65’inin tamamlandığı, barajın tam anlamıyla işlev kazanmasının 2022 yılını bulacağı ifade edildi.



Projenin inşasını sürdüren İtalyan şirket Salini’nin yapının yüzde 82’sinin tamamladığı, elektromekanik ekipmanları sağlayan orduya ait yerel şirket METEC’in ise üzerine düşünenin sadece yüzde 25’ini bitirebildiği belirtildi.

METEC şirketi ve üst düzey yetkilileri hakkında, geçen aylarda geniş çaplı yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Sorunun çözülmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yapılan müzakereler, anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca durdurulmuş ve yeniden başlatılmıştı.

Tamamlandığında 6 bin megavatlık elektrik üretmesi öngörülen barajın projeden sorumlu eski Başmühendisi Simegnew Bekele temmuz ayında intihar etmişti.

2011 yılında projesine başlanan Hedasi Barajı’nın 2017 yılında bitmesi planlanıyordu ancak aksaklılar nedeniyle tamamlanamamıştı.