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Afrika'nın güvenliği Etiyopya'da masaya yatırılacak

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Afrika'daki güvenlik konusunu görüşmek üzere yarın Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da toplanacak.Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Afrika Birliği Barış...

Afrika'nın güvenliği Etiyopya'da masaya yatırılacak

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Afrika'daki güvenlik konusunu görüşmek üzere yarın Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da toplanacak.

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi 11. Yıllık Ortak İstişari Toplantısı öncesinde yetkililer, başkentteki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde basına kapalı hazırlık toplantısı yaptı.

Kıtadaki barış ve güvenlik meselelerinin değerlendirileceği toplantıda, Somali, Güney Sudan ve Çad Gölü Havzası ülkelerinde yaşanan çatışma ve krizlerin de ele alınacağı öğrenildi.

Toplantı sonrası BMGK Başkanı Tekeda Alemu ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanı Mamosadinyana Molefe’nin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

BMGK'da reform yapılmasını isteyen Afrika Birliği'nin mevcut önerilerinin gündeme gelmesi beklenen toplantıda, bir diğer önemli madde ise Afrika'daki barış gücü operasyonlarına ayrılan bütçe olacak.

BM, haziran ayında, barış güçlerine ayrılan yaklaşık 8 milyar dolarlık bütçede 600 milyon dolar düşürme kararı vermişti. Karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin BM'ye yaptığı finansal katkıyı azaltma kararı sonrasında alınmıştı. BM'nin 5,4 milyar dolarlık genel bütçesinin yüzde 22'sini ve yıllık 7,9 milyar dolar olan 16 BM barış gücü misyonunun bütçesinin yüzde 28,5'ini ABD sağlıyor.


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AfrikaBMGKEtiyopya
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