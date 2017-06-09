Afrika'nın hızla gelişen şehri Lagos

LAGOS (AA) - Nijerya'nın en büyük şehri ve eski başkenti Lagos, hem sosyal hem de ekonomik anlamda Afrika'nın hızla gelişen kentleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Lagos, ticari hareketliliği, kozmopolitik yapısı ve 1991 yılına kadar ülkenin siyasi başkentliğini yapması bakımından da küçük Nijerya olarark adlandırılıyor.

Adını 15'inci yüzyılda Portekizlilerin verdiği Lagos'un büyük bölümünün denize kıyısı bulunuyor. Şehir bu nedenle halk tarafından "sudaki pırıltı" olarak da anılıyor.

Ülkenin güneybatısındaki Yoruba etnik grubuna bağlı Awori kabilesinin ilk olarak yerleştiği Lagos, yağış sezonunun nisan ayında başlayıp ekimde sona erdiği tropikal savan iklime sahip. Kuraklığın kasımda başlayıp martta bittiği Lagos'da en nemli dönem haziranda, en kurak dönem ise ocakta yaşanıyor.

İngiliz sömürgecilerin 1914'te idari merkez olarak kullandıkları Lagos, Nijerya'nın bağımsızlık mücadelesinin filizlenip çiçek açtığı kent olarak da biliniyor. Nijerya'da sömürgecilik karşıtı protestoların yapıldığı ilk yerlerden olan Lagos, 1960'ta ülkedeki İngiliz egemenliğinin sona ermesiyle yeniden siyasi başkent oldu.

Aşırı uçların yaşadığı şehir, iş ve siyaset dünyasının oturduğu Osborne ve Muz Adası'nda, ülkenin en pahalı mülklerine ev sahipliği yapıyor. Bölgede inşa edilen, tamamlandığında Afrika'nın en pahalı okyanus gören gayrimenkulü olması beklenen Eko Atlantic City'nin yapımına devam ediliyor. Deniz doldurularak 10 milyon metrekare alana kurulan, 8,5 kilometre uzunluğundaki deniz duvarıyla okyanustan korunan Eko Atlantic'in ABD'nin New York kentinin Manhattan ilçesindeki gökdelenler gibi olması planlanıyor.

Şehrin diğer tarafında ise yoksulluğu ve çaresizliği görmek mümkün. Lagos'un kara parçasında hayatta kalmaya çalışan bu kalabalık nüfusun, temiz su gibi temel imkanlara bile erişimi sınırlı. On binlerce fakir balıkçının kaldığı Otodo Gbame'de büyük bir sefalet göze çarpıyor.

Afrika'nın en kalabalık kenti

Eyalet yönetiminin kayıtlarına göre, yaklaşık 21 milyonluk nüfusuyla Lagos, Afrika'nın en kalabalık kenti. 131 milyar dolar gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) ile Afrika'nın en büyük beşinci ekonomisine sahip Lagos, bu sıralamada Kenya ve Fildişi Sahili'ni de geride bırakıyor.

Ülkenin en hareketli limanlarının bulunduğu kent, Batı Afrika alt bölgelerine başlıca geçit görevi üstleniyor. Lagos, ülkede faaliyet gösteren bankaların, işletmelerin, çok uluslu petrol şirketlerinin merkezlerinin yanı sıra medya kuruluşlarının da ofislerine ev sahipliği yapıyor.

Dünya genelinde yaşamın en pahalı olduğu kentlerden Lagos'ta, eyalet yönetiminin 2015 verilerine göre, şehrin çoğu vergilerden sağlanan yaklaşık 1,3 milyar dolarlık geliri, ülkenin tüm eyaletlerinin toplam gelirinin yüzde 39'una denk geliyor.

Balıkçılık, ticaret ve turizm potansiyeliyle adını duyuran kent, ayrıca yakın zamanda ülkenin petrol üreten eyaletleri arasına da girdi. Dünyanın en büyük film endüstrilerinden biri olarak tanımlanan, 3 milyar dolar değerindeki Nijerya sinema sektörü "NollyWood" ve buradaki Ulusal Tiyatro Binası şehrin ekonomik hareketliliğine önemli katkı sağlıyor.