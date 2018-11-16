Afrika'nın Silikon Vadisi Ruanda'da inşa edilecek

ANKARA (AA) - ABDOULAYE IBRAHIM BACHIR - Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın başkenti Kigali'de, ABD'deki teknoloji üretim ve geliştirme merkezi Silikon Vadisi'nden ilham alınarak Afrika'nın ilk teknoloji kenti inşa edilecek.

Ruanda'nın, Afrika Kalkınma Bankası'nın (BAD) altyapı geliştirme platformu Africa50 iş birliğiyle inşa edeceği Kigali İnovasyon Kenti (KIC) projesinin maliyetinin yaklaşık 2 milyar dolar olacağı öngörülüyor.

BAD, Afrika'da teknoloji şehirleri ve inovasyon ekosistemini desteklemek amacıyla Africa50 üzerinden KIC projesine 400 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Africa50'ye göre, KIC ile yıllık ortalama 150 milyon dolar bilgi ve iletişim teknoloji ihracatı ve 300 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım hedefleniyor.



Kigali'nin Özel Ekonomik Bölgesi'nde 70 hektarlık arazi üzerinde inşa edilecek inovasyon kentinde, dünya çapında üniversiteler, teknoloji şirketleri, biyoteknoloji firmaları ve ticaret merkezleri faaliyet gösterecek.

İnovasyon kentinde kurulacak üniversitelerden, her yıl teknolojiye hakim 2 bin 600 girişimci öğrencinin mezun olacağı belirtiliyor.

Ruanda Başbakanı Edouard Ngirente, yaptığı açıklamada, KIC projesinin, Ruanda'nın 2020 Vizyonu ve 2017-2024 Ulusal Dönüşüm Stratejisi'nin bir parçası olduğunu ifade etti.

Ngirente, Ruanda'nın, teknoloji temelli ekonomi üzerinden küresel rekabet seviyesini yakalayabileceğini söyledi.

Projenin yıllık 50 bin istihdam sağlayacağını dile getiren Ngirente, "Bu inovasyon çabası, Afrika kıtasında bir ilk olacak. Afrika'nın kalkınması ve insan kaynaklarını geliştirmesine önemli katkı sağlayacak." dedi.

Başbakan Ngirente, "Amacımız, Afrika'yı dönüştürecek yenilikçi araştırmalar, fikirler ve yetenekli insanların yetişmesidir." diye konuştu.

Ruanda, Çinli e-ticaret sitesi Alibaba şirketinin iş birliğiyle Afrika ülkelerini kapsayan e-ticaret platformu kurmuştu.



