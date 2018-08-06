Afro Avrasya Gazeteciler Derneği Yaz Okulu başladı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası gazeteciler örgütü Afro Avrasya Gazeteciler Derneği'nin bu yıl ikincisi düzenlenen yaz okulu başladı.

Bu yıl "21. Yüzyılda Türkiye'nin Stratejik Dönüşümü" temasıyla Basın İlan Kurumu'nun genel müdürlük binasında gerçekleştirilen programa, çok sayıda gazeteci katılırken, alanında tanınmış isimler ve iş adamları çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Afro Avrasya Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hışam Güney, üniversite öğrencilerine ve mezunlarına yönelik ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin başarılı gazeteci ve akademisyenlerinin yanı sıra iş insanlarının da katıldığını söyledi.

Toplumsal gelişimin en önemli aygıtlarından medyanın görevini yerine getiremediğini dile getiren Güney, insanların fikir dünyasını açmaya yönelik yayınların artması gerektiğini aktardı.

Güney, sosyal medyanın da artık yeterince doğru konuşulmadığını kaydederek, kişilerin bu alanda bile hoşuna gitmeyen haberleri ve görüşleri hemen reddedebildiğini anlattı.

Derneğin faaliyetlerinden bahseden Güney, yurt genelinde ve ülke dışında da etkinlikler düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Afro Avrasya Yaz Okulu Programı Koordinatörü Hakan Arıdemir, Afro-Avrasya bölgesinin Türkiye için büyük bir avantaj olduğunu belirterek, ülkenin küresel bir güç olabilmesi için bu bölgenin bir fırsat sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu bölgenin merkezinde yer aldığını dile getiren Arıdemir, bugünkü programda bu fırsatların konuşulacağını bildirdi.

Aslanlar ile ilgili araştırmaları ve kitabıyla tanınan yazar Şükrullah Dolu da programda bir sunum gerçekleştirdi. 10 Ağustos'un Dünya Aslan Günü olarak kutlandığını anımsatan Dolu, "Aslanlara 1 gün yetmez, hafta gerekir. Bundan böyle 10 Ağustos'un denk geldiği haftayı Dünya Aslan Haftası olarak kutlayacağız. Böylelikle Dünya Aslan Haftası ilk kez Türkiye'den ilan edilmiş oluyor." dedi.

Dolu, bu etkinlikle öncelikli amaçlardan birisinin aslanlar üzerinden Türkiye'de Afrika farkındalığı oluşturmak olduğunu dile getirerek, "İkincisi de sayıları 200 binden 20 binlere kadar gerileyen aslan nüfusuna dikkati çekmek ve korunmasına katkıda bulunmak." diye konuştu.

Etkinlikte, derneğin yönetim kurulu başkan yardımcısı Murat Palavar da "Kişisel Gelişim Üzerine Köpek Balığı Metaforu" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.



Programda "Finans-Ekopolitik ve Küresel Değişen Dengeler" başlıklı sunum yapan Finans Haberleri Editör Yardımcısı Hasan Arslan, "FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimiyle başlayan ekonomik saldırı halen devam etmektedir. Bunu, çok saygın olduğu iddia edilen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının en küçük bir gelişmede Türkiye hakkındaki açıklamalarından görebiliyoruz." dedi.

Etkinlik, ikinci ve üçüncü oturumlarla gün boyu devam edecek.