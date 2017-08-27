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Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festivali

- Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bu yıl 44'üncüsü düzenlenen festivale, 500'den fazla güreşçi katıldı

Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festivali

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen "44. Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festivali" başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu, Afşin Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından Ergün Ertekin Çim Güreş Sahası'nda düzenlenen etkinliğe, minikler, yıldızlar ve büyükler kategorisinde 500'den fazla güreşçi katıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet İlker Çitil, açılışta yaptığı konuşmada, güreşin Türk milletinin gönlünde ayrı yere sahip olduğunu söyledi.

"Pehlivanlar diyarı" olarak anılan Afşin'de güreş festivalinin yaklaşık yarım asırlık geçmişi bulunduğuna işaret eden Çitil, şunları kaydetti:

"Bu organizasyon sayesinde ilçemiz, Türkiye'nin her yerinden genç pehlivanları ağırlıyor. Birlik ve beraberliğimizi herkese gösteriyoruz. Özellikle son yıllarda ülkemiz üzerine çok büyük oyunlar oynanıyor. Allah'a şükürler olsun ki halkımızın desteği arkamızda olduğu sürece sırtımız yere gelmeyecek. Oynanan tüm oyunlara rağmen Türkiye çok daha ileriye gidecek."

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de Karakucak güreşlerinin tarihinin 10 asır öncesine dayandığını belirterek, "Ancak Karakucak Güreş Festivali, ilçemize yeni bir anlam kazandırdı. Karakucak güreşleri, gösterilen yiğitlikle, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, vatan, millet ve bayrak sevgisinin görsel alanına dönüşmüş ve festival haline getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından festival, minikler kategorisindeki güreşçilerin müsabakalarıyla başladı.

Festivale, Kaymakam Ali Edip Budan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Harun Doğan ile çok sayıda güreşsever katıldı.

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Eshab-ı Kehf Karakucak Güreş Festivali Başladı
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