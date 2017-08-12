Afşin Koçovası sarımsağına coğrafi işaret

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde üretilen Koçovası sarımsağının coğrafi işaret belgesiyle koruma altına alınması için proje sözleşmesi imzalandı.

Afşin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muttalip Kurt, Afşin Koçovası sarımsağının markalaşması için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile İlçe Tarım Müdürlüğü arasında, coğrafi işaret alınması teknik destek projesi sözleşmesinin imzalandığını söyledi.

Koçovası sarımsağının tadı, kokusu ve keskinliğiyle ön plana çıktığını ve markalaşmayı hak ettiğine belirten Kurt, şunları kaydetti:

"DOĞAKA Afşin Koçovası sarımsağının markalaşmasında ilk adım olarak coğrafi işaret alınmasına ilişkin teknik destek danışmanlığı proje hazırladık. Projemiz DOĞAKA tarafından kabul edildi. Önümüzdeki süreçte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden uzmanlarımız çalışmalar başlatacak, dosyamız hazırlanacak. Koçovası sarımsağı için hazırlanan dosyayla Türk Patenti Enstitüsüne müracaatımızı yapacağız."

Afşin'in geniş tarım alanına sahip olduğunu ve hububat tarımının yoğun olarak yapıldığı bir bölge olduğuna değinen Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlçemizi buğday, arpa veya şeker pancarı gibi ürünler yoğun şekilde ekilmektedir. Fakat Afşin ilçesi denilince akla gelebilecek markalaşmış bir ürünün olmasını istiyoruz. Koçovası sarımsağının üzerinde durmamızın sebebi de bu. Nasıl ki Çağlayancerit ilçesi denilince ceviz, Göksun ilçesi denilince elma, Andırın ilçesi denilince kiraz, Pazarcık ilçesi denilince üzüm geliyorsa, biz bu projenin devamında Afşin ilçesi denilince sarımsağın akla gelmesini istiyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak bölgemizde yoğun ve kaliteli bir şekilde üretilen sarımsağı Afşin Koçovası sarımsağı olarak tescil ettirmek istiyoruz."



