Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Rakka operasyonu Ziraat Mühendisleri Odası
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir
Oyun deyip geçmeyin
Oyun deyip geçmeyin
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor

Afyon'da maç sonu kavga

- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yapılan Afjet Afyonspor-Bucaspor maçının ardından taraftarlar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Afyon'da maç sonu kavga


AFYONKARAHİSAR (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yapılan Afjet Afyonspor-Bucaspor maçının ardından taraftarlar arasında kavga çıktı.

Yeni Şehir Stadı'nda oynanan ve Afjet Afyonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelenin bitiş düdüğüyle beraber Bucaspor taraftarları, tribündeki koltukları kırarak, dışarı da bekleyen Afjet Afyonspor taraftarlarının üzerine attı.

Stat dışında bazı Bucaspor taraftarları ise Afjet Afyonspor taraftarlarına saldırdı. Polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavgada, 4 taraftar yaralandı.

Yaralı taraftarlara ilk müdahale, stattaki 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.

Afjet Afyonspor taraftarlarını stat çevresinden uzaklaştıran güvenlik güçleri, Bucaspor taraftarlarını da kontrollü şekilde otobüslerine bindirdi.

Bucaspor taraftarları, geniş güvenlik önlemleriyle kentten ayrıldı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Afjet AfyonsporBucasporFutbolKavgaTFF 2. Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5