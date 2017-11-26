Afyon'da maç sonu kavga

AFYONKARAHİSAR (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yapılan Afjet Afyonspor-Bucaspor maçının ardından taraftarlar arasında kavga çıktı.
Yeni Şehir Stadı'nda oynanan ve Afjet Afyonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelenin bitiş düdüğüyle beraber Bucaspor taraftarları, tribündeki koltukları kırarak, dışarı da bekleyen Afjet Afyonspor taraftarlarının üzerine attı.
Stat dışında bazı Bucaspor taraftarları ise Afjet Afyonspor taraftarlarına saldırdı. Polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavgada, 4 taraftar yaralandı.
Yaralı taraftarlara ilk müdahale, stattaki 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.
Afjet Afyonspor taraftarlarını stat çevresinden uzaklaştıran güvenlik güçleri, Bucaspor taraftarlarını da kontrollü şekilde otobüslerine bindirdi.
Bucaspor taraftarları, geniş güvenlik önlemleriyle kentten ayrıldı.