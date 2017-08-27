Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam futbol oda seçimleri Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
İşte Yumuktepe gerçeği
İşte Yumuktepe gerçeği
Baklavaya fıstık zammı
Baklavaya fıstık zammı
İhracatçılar Katar yolcusu
İhracatçılar Katar yolcusu
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

Afyonkarahisar 16. Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali

- Bu yıl 16.'sı düzenlenen Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali büyük ilgi gördü

Afyonkarahisar 16. Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesinin Zafer Haftası münasebetiyle bu yıl 16.'sını düzenlediği Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali büyük ilgi gördü.

Akarçay rekreasyon alanında gerçekleşen festivalde yurt dışından Bosna-Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya yurt içinden Ankara ve Aydın'dan gelen halk oyunları ekipleri sahne aldı.

Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali Afyonkarahisar halkı tarafından beğeniyle izlendi. Gürcistan ve Kırgızistan halk oyunları ekiplerinin gösterisi seyirciler tarafından büyük alkış aldı.

Daha sonra havai fişek gösterisi yapıldı.

Afyonkarahisar 16. Uluslararası Halk Oyunları Festivaline Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve eşi, Almanya Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann ve eşi, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Vali Yardımcısı Erhan Günay ve çok sayıda kişi katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Zafer Halk Oyunları Festivali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5