Afyonkarahisar'da eğitime kar engeli

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler göz önünde tutularak, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar dün de tatil edilmişti.