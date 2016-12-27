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Afyonkarahisar'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

- Telefonda kendisini polis olarak tanıttığı 48 yaşındaki kadına, oğlunun banka hesabının FETÖ üyelerince ele geçirildiğini ve para aktarıldığını söyleyerek, para ve ziynet eşyasını alan zanlı yakalandı - Zanlının, telefonla görüşmesi MOBESE kameralarına yansıdı

Afyonkarahisar'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kadını, banka hesabından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para aktarıldığını söyleyerek dolandıran zanlı gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Erkmen beldesinde yaşayan 48 yaşındaki N.Ç'yi telefonla arayan Halil K, kendisini polis olarak tanıttı. Oğlunun hesabından örgüte para aktarıldığını ve konuyla ilgili operasyon yaptıklarını belirten zanlı, karşılaştırma amacıyla N.Ç'den paraları kendisine vermesini istedi.

Oğluna ait olan ve evde emaneten duran yaklaşık 26 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı, kapıya gelen kişiye veren N.Ç, bir süre sonra dolandırıldığını düşünerek durumu polise bildirdi.

Çevredeki MOBESE kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, parayı alan kişinin eşkalini belirledi.

Ekipler, kısa sürede Halil K'yı otogarda üzerindeki ziynet eşyalarıyla yakaladı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlının, N.Ç'nin evine gitmeden önce cep telefonuyla yaptığı görüşme MOBESE kameralarına yansıdı.

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AfyonkarahisarDolandırıcılıkFetöTelefon
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