Afyonkarahisar'da mantar zehirlenmesi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 10'u çocuk 18 kişi, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye köyündeki çadırlarda kalan, aralarında Suriyelilerin de olduğu tarım işçileri, dün akşam doğadan topladıkları mantarları yedi.
Sabaha karşı kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri beliren işçiler, 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri görülen 10'u çocuk 18 kişiyi Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırdı.
Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 18 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.