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Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlama

- 2012 yılında 25 askerin şehit olduğu, 11 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davanın bugün Eskişehir'de görülmesi planlanan duruşması, heyetin toplanamaması nedeniyle ertelendi

Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlama

ESKİŞEHİR (AA) - Afyonkarahisar'da, 2012'de 25 askerin şehit olduğu, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin davanın, Eskişehir'de görülmesi planlanan duruşması ertelendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle 20 Temmuz'dan bugüne ertelenen duruşmanın, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı Askeri Mahkemesi heyetinin toplanamaması nedeniyle 2 Şubat'ta görülmesi kararlaştırıldı.

Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlasında, 5 Eylül 2012'de meydana gelen mühimmat deposu patlamasında 25 asker şehit olmuş, 8'i asker 11 kişi yaralanmıştı. Tutuksuz sanıklar Binbaşı Ali Duran, emekli Albay Veysel Özbay ile görevinden istifa ettiği öğrenilen Üsteğmen Tuncay Aydın'ın yargılandığı davanın 25 Mayıs'taki duruşmasında mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için dosyayı askeri savcıya tevdi etmişti.

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