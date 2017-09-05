Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlama

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlasındaki mühimmat deposunda 2012 yılında meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker anıldı.

Patlamanın 5'inci yılında Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası önünde toplanan şehit yakınları, gruplar halinde otobüslerle kışlaya alınarak, evlatlarının şehit düştüğü depoya götürüldü. Mühimmat deposunun bulunduğu alanda Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar eden şehit yakınları gözyaşı döktü.

Patlamada şehit olan Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan, kışla önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen bölgeye anıt yapılamamasına bir anlam veremediklerini söyledi.

Yaralarının halen kanadığını ifade eden Taştan, "Sönük, yıkık, halen şüphelerin üzerinden kalkmadığı bir gün yaşıyoruz. 5 yıl önce de buraya geldim, dün de geldim, bugün de geldim. Biz buraya bir anıt yapılmasını istiyoruz." dedi.

- "Canım yanıyor. Çünkü ben evladımı görmedim"

Ali Taştan, olayla ilgili açılan davanın 4 yıldır devam ettiğini, faillerin halen bulunamadığını vurgulayarak, "Hiçbir suçlusu yok mu bunların? Patlamanın üstünden 5 yıl geçmesine rağmen hiçbir suçlu yok. Beni nasıl ikna edeceksiniz? Canım yanıyor. Çünkü ben evladımı görmedim. Neden görmedim? Hiçbir şey yok, 6 bin 300 derece sıcaklıkta yandı." diye konuştu.

Şehit Onur Fikret Dülger'in babası Zekai Dülger de şehit aileleri olarak bölgeye anıt yapılmasını istediklerini bildirdi.

Bugün şehit yakınlarının yerde oturarak ağladığını anlatan Dülger, "Bize Adli Tıp Kurumundan verilen tabutların içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Çocuklarımız burada şehit oldu. Dolayısıyla buraya gelip, burada yad edip, anmak istiyoruz. Devletten de talebimiz budur." ifadelerini kullandı.

Şehit babası Bekir Ergenç ise şehitlerin isimlerinin verildiği parklarda alkol satışının yasaklanmasını istedi.

Şehit yakınlarına seslenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, şehitlerin hatırasını yad etmek için seferber olacaklarını bildirdi.

Bir şehit babasının cephaneliğin taşınarak, buranın imara açılacağıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Ben 8,5 yıldır bu kentin belediye başkanıyım. Bundan sonra tekrar seçilir miyim bilmiyorum ama ben olduğum süre içinde buranın imara açılmasına, halkın sosyal ve kültürel kullanımı ve şehitlik olmasının dışında bir kullanıma açılmasına asla müsaade etmem. Hiçbir yetkilinin de bu şekilde talepte bulunacağını düşünmüyorum."

Törene katılan İkmal ve Garnizon Komutanı Kurmay Yarbay Özdemir Şan ise 5 yıl önceki patlamada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Bedri Naim'in torunu Bedri Bora'yı sevdi.

Anma etkinliği, mevlit okunmasının ardından yemek ikramıyla sonra erdi.