Afyonkarahisar'da trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da farklı tarihlerde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son üç ayda meydana gelen 6 trafik kazasının yer aldığı MOBESE kayıtlarını basınla paylaştı.

Trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden Telekom Kavşağı'nda meydana gelen kazada, şehir içi yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpıştığı ve araçlarda hasar oluştuğu görülüyor.

Aynı kavşaktaki başka bir kazada ise minibüsün çarptığı bisikletlinin yaralanması görüntülere yansıyor.

Kameralar tarafından Erenler Mahallesi'nde kaydedilen diğer kazada ise ara yoldan hızla çıkan motosikletli kurye, caddeden geçen taksiye çarpıyor. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazada yaralıya, çevredekiler ilk müdahaleyi yapıyor.

Gün Sazak Bulvarı’nda meydana gelen kazada ise direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün önce kendi şeridindeki kaldırıma çarpması, ardından da karşı şeride geçmesi kameralar tarafından kaydediliyor.

Adliye Kavşağı'ndaki kazada ise kırmızı ışıkta duran araçların arasından koşarak karşıya geçmeye çalışan çocuğa bir otomobilin çarpması kameralara yansıyor. Yaralanan küçük çocuk, ailesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından özel araç ile hastaneye kaldırılıyor.

Organize Sanayi Kavşağı'nda gece meydana gelen kazada kameralar tarafından kaydedildi. Kazada çevre yolundan gelen otomobil ile sanayi içinden gelen minibüs çarpışıyor.