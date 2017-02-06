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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da odun yüklü tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü.Hüseyin D. (28) idaresindeki 50 EA 339 plakalı odun yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 49. kilometresi Sandıklı Başağaç...

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da odun yüklü tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü.

Hüseyin D. (28) idaresindeki 50 EA 339 plakalı odun yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 49. kilometresi Sandıklı Başağaç köyü yakınlarında ters yönden gelen Celal Çiğdem (62) yönetimindeki 03 NB 794 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Çiğdem'in kullandığı araç şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Çiğdem, 112 Acil Servis ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiğdem burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Hüseyin D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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