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Afyonkarahisar'da traktör devrildi: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü öldü.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekteş köyü Öziçi mevkisinde tarlasını süren Mustafa Başbunar'ın (40) kullandığı...

Afyonkarahisar'da traktör devrildi: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekteş köyü Öziçi mevkisinde tarlasını süren Mustafa Başbunar'ın (40) kullandığı 03 LH 874 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Traktör altında kalan Mustafa Başbunar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Başbunar'ın cenazesi, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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DevrildiTarlaTraktör
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