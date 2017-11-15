Afyonkarahisar'da turizm sektörüne

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm sektöründe çalışanlara yönelik Afyonkarahisar'da yapılan "İşbaşı Eğitimleri"ne katılan 971 kişi sertifika aldı.

Bakanlığa bağlı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından turizm sektörü çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve turizm eğitimine öncülük etmek amacıyla düzenlenen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Afyonkarahisar'da düzenlenen İşbaşı Eğitimi Kursları'na katılan konaklama tesisi personeli 971 kişi için sertifika töreni düzenlendi.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, termal bir otelde düzenlenen törende, nitelikli insan gücünün ekonominin temel dinamiği olduğunu söyledi.

Turizm sektöründe kaliteli iş yapabilmek için nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken İbiş, şunları kaydetti:

"Turizm gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için, işin zamanında ve kaliteli bir şekilde yapılması ve turist olarak ülkemize gelen misafirlerimizin memnun olması son derece önemlidir. İyi bir ev sahibi olmak ve turistleri güzel deneyimlerle ağırlamak turizm sektörünün altın kuralıdır. İnsan kaynaklarının ve iş gücünün kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar turizmimizin güçlenerek büyümesi için son derece stratejik bir öneme sahiptir. Bizler yaygın eğitimlerimiz ve projelerimiz sayesinde oluşturduğumuz eğitim dalgasını sektör temsilcilerimizin de destekleri ile büyüteceğimize inanmaktayız."

- 110 binden fazla sektör çalışanına eğitim verildi

İbiş, Genel Müdürlüğün yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında 110 binin üzerinde turizm sektörü çalışanına, ön büro, kat hizmetleri, yiyecek ve içecek servisi, yiyecek üretimi, yöneticilerin eğitici olarak yetiştirilmesi ve ev pansiyonculuğu eğitimleri verdiğini aktardı.

Eğitim insanın yaşamını şekillendiren en önemli unsur olduğunu anlatan İbiş, eğitime yapılan yatırımın geleceği daha iyi dizayn etmeye vesile olduğunu dile getirdi.

Eğitimin sadece okul yıllarında kalmaması ve meslek hayatında da devam etmesi gerektiğinin altını çizen İbiş, Afyonkarahisar’da İşbaşı Eğitimi Kurslarına katılarak sertifika almaya hak kazanan 971 sektör çalışanını tebrik etti.

Konuşmaların ardından Afyonkarahisar'da düzenlenen İşbaşı Eğitim Kurslarına katılan 971 sektör çalışanına sertifikaları verildi.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Mehmet Tanır, daire müdürleri ve çok sayıda kursiyer katıldı.

