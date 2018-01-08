Afyonkarahisar'daki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çeşitli kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Kent Yönetimi Kamera Sistemi kameralarının son üç ayda kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Fatma Zehra Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen bir araca, başka bir araç çarpıyor. Yan yatan otomobilin bir süre kendi etrafında döndüğü görüntüye yansıyor.

Diğer bir görüntüde ise Cahar Dudayev Caddesi'nde dikkatsiz bir sürücünün, ana caddeden geçmekte olan hafriyat kamyonuna çarptığı anlar yer alıyor.

Erenler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında ise trafik ışığının bulunmadığı kavşakta hızla giden bir motosikletin otomobile çarptığı görülüyor.

Bir başka görüntüde ise seyir halindeki otomobilin Milli Birlik Caddesi'nde motosiklete çarpması yer alıyor. Kazada motosiklet ile sürücüsünün ayrı yönlere savrulduğu kameralar tarafından görüntülendi.

Afyonkarahisar'ın en kalabalık caddesi olan Bankalar Caddesi'nde kaydedilen bir başka görüntüde, cadde üzerinde kontrolsüz olarak dolaşan bir yaya, trafik polisi tarafından yaya geçidini kullanması yönünde uyarılıyor.



Orta kaldırıma hareket eden yabancı uyruklu olduğu belirlenen yaya, polisin arkasını dönmesi ile kendini gelen otobüsün önüne atıyor. Otobüsün üç metre önünde yerde yatan kişi, araç çarpmış gibi bir süre yerde hareketsiz kalıyor.

Kameralara yansıyan diğer görüntüde ise Fatih Kavşağı'nda trafik ışıklarına uymayan iki aracın çarpışması görülüyor.