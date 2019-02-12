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Afyonkarahisar'dan İsrail'e fındık yağı ihracatı

- İsrail'de her yıl kutlanan Hamursuz Bayramı'nda tüketilecek fındık yağları, Afyonkarahisar'daki bir firma tarafından karşılanıyor - İşletme sahibi Mehmet Çiftçi: - "İsrail'e yılda 1 milyon 500 bin dolarlık 500 ton fındık yağı ihracatımız söz konusu"

Afyonkarahisar'dan İsrail'e fındık yağı ihracatı
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AFYONKARAHİSAR (AA) - İsrail'de her yıl kutlanan Hamursuz (Pesah) Bayramı'nda tüketilecek fındık yağları, Afyonkarahisar'daki bir firma tarafından karşılanıyor.

İsrail'den Afyonkarahisar'a gelen din adamı İsrael Froilich, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fındık yağı üretilen bir fabrikada incelemelerde bulundu.

İsrail hükümetince görevlendirilen Froilich, Musevi inancına sahip insanlara ürün satılabilmesi için gerekli olan üretim bandrolünü almaya çalışan yağ fabrikasında 2 hafta incelemelerini sürdürücek.

Froilich, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pesah Bayramı'nda inançlarına göre 7 gün boyunca maya ve tahıl içermeyen ürünler tükettiklerini söyledi.

İsrail'de Türk ürünlerinin kullanılmasının hiçbir problem oluşturmadığını aktaran Froilich, "Afyonkarahisar'ı tercih etmemizin sebebi ürünlerin ekmek içermeyen bir ortamda imal edilmesidir. Bu bizim için çok önemli. İsrail Devleti adına bu üretimi Afyonkarahisar'da gözlemliyorum. Üretimin ardından bandrollerle onayladığımız fındık yağları, ülkemizde rahat bir şekilde tüketilebilir." dedi.

-"Ukrayna ile rekabet halindeyiz"

İşletme sahibi Mehmet Çiftçi de İsrail’e gönderdikleri fındık yağlarının ham maddesini Karadeniz bölgesindeki fındık üreticilerinden temin ettiklerini vurguladı.

Fabrikada çalışan personelin tamamının Türk işçilerden oluştuğunu dile getiren Çiftçi, "Üretim sürecinde fabrikamızda bulunan İsrailli din adamı, üretim ortamında ekmek olmamasını istiyor. Bunu denetliyor. Üretim alanında ekmek, bisküvi gibi bir tahıl ürünü bulunmasına izin vermiyor. Biz de bunlara dikkat ediyoruz. Onların dini inançları için bu önemliymiş. Bu standartlar çerçevesinde İsrail'e yıllık 1 milyon 500 bin dolarlık 500 ton fındık yağı ihracatımız söz konusu. Bu konuda Ukrayna ile rekabet halindeyiz." diye konuştu.

Pesah veya Hamursuz Bayramı, Mısır’da kölelikten kurtarılan Antik İsraillilerin göç hikayesini anan bir Yahudi bayram ve festivalidir. Pesah, Yahudi takvimindeki nisan ayının 15. günü başlar, bu tarih Kuzey Yarım Küre’de bahara denk gelir ve bayram 7 veya 8 gün kutlanır. Bayramdan önce evler iyice temizlenip mayalı ve tahıllı ürünlerden iyice arındırıldıktan sonra, hafta boyunca hamur içermeyen yiyecekler tüketilir.

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