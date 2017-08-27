AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Anıtpark önünde düzenlenen programa, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Özkal, CHP Milletvekili Burcu Köksal, MHP Milletvekili Mehmet Parsak, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mustafa Solak, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Top atışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda folklor ekipleri gösteri sundu.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, burada yaptığı konuşmada, yaşanılan hadiselerin kahramanların bitmediğini göstermesi bakımından umut verdiğini belirtti.

Türkiye'de bütün yapay ayrımları bir kenara bırakarak, tek yumruk olan, milyonlarca gözü kara yiğidin olduğuna dikkati çeken Çoban, şunları söyledi:

"Onuru gururu çiğnenmemiş tek İslam toprağı Anadolu, mazlum milletlerin umudu olmaya devam ediyor. Umutluyuz çünkü neredeyse iki yüzyıldır gizliden açıktan saldırı altında bulunan bu toprağın insanları, Hendek olaylarında, Gezi olaylarında ekilen fitne tohumlarını boşa çıkardı. İnadına kardeşlik dedi. Şer cephesi tarihin her döneminde olduğu gibi inadından vazgeçmedi, başka maşalar eliyle ülkemizi karıştırmaktan geri durmadı. Terörle amacına ulaşamayanlar, sınırlarımızın hemen ötesine büyük biraderlerinin gölgesi altında yığınağa başladılar. Geziyle şehirleri terörize edemeyenler, FETÖ terör örgütü ile kardeş kanı dökmekten çekinmediler."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ndeki taktiği, dehası, cesareti, milletine duyduğu güven ve kafasındaki stratejilerini uygulama kabiliyetinin muhteşem bir zaferle neticelendiğini kaydeden Çoban, "Bu kutlu zaferin kronolojisi, yaşadığımız 15 Temmuz kalkışmasıyla birlikte mütalaa edildiğinde gelecek için büyük dersler almamıza vesile olacaktır. Büyük taarruz ikinci Viyana kuşatmasından bu yana Türklerin taarruz konseptiyle savaştığı ilk mücadele olmuştur" diye konuxtu.

Kutlamalar, mehter takımının gösterisiyle sona erdi.