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Ağabeyine ait sahte kimlikle dilencilik yaparken yakalandı

- Konya'da demir doğrama atölyesinde çalışırken İstanbul'da dilencilik yaptığına dair ceza makbuzları alan Ali C, "İstanbul'a hiç gitmediğini, dilencilik yapmadığını ve başkasının kendi kimliğini kullanabileceği" iddiasıyla savcılığa başvurdu - Yapılan araştırmada, ağabeyi Ali C. adına düzenlenmiş sahte kimliği kullanarak Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonunda dilencilik yaptığı iddia edilen Musa C. polis tarafından yakalandı

Ağabeyine ait sahte kimlikle dilencilik yaparken yakalandı

İSTANBUL (AA) - Konya'da demir doğrama atölyesinde çalışan Ali C. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanarak İstanbul'da dilencilik yaptığı iddia edilen Musa C. gözaltına alındı.

Konya'da demir doğrama atölyesinde çalışan 47 yaşındaki Ali C, İstanbul'da dilencilik yaptığına dair ceza makbuzları alınca "İstanbul'a hiç gitmediğini, dilencilik yapmadığını ve başkasının kendi kimliğini kullanabileceği" iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali C. adına düzenlenen ceza makbuzlarının, Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonunda dilencilik yapan bir kişi için kesildiğini tespit etti.

Kadıköy Mobil Huzur ekibinin 3 gün süren çalışması sonucunda, bu noktada dilencilik yapan şüpheli yakalandı. Polisin kimlik sorduğu şüpheli, nüfus cüzdanını kaybettiğini, ad ve soyadının Ali C. olduğunu öne sürdü.

İskele Polis Merkezi’ne götürülerek sorgulanan zanlı, gerçek adının Musa C. olduğunu ve ağabeyi Ali C. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığını itiraf etti. Yapılan parmak izi incelemesinde de şüphelinin Musa C. olduğu kesinleşti.

Musa C'nin, ağabeyi Ali C'nin, babasından kalan malların paylaşımında kendisine haksızlık ettiğini, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu için dilencilik yaparken onun adına düzenlediği kimliği kullandığını iddia ettiği öğrenildi.

Yapılan GBT ve UYAP sorgusunda ise Musa C. hakkında "silahlı yağma" suçundan İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Musa C, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Ali CoşarDilencilikDolandırıcılıkIstanbulKonya
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