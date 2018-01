Ağabeyine ait sahte kimlikle dilencilik yaparken yakalandı - Konya'da demir doğrama atölyesinde çalışırken İstanbul'da dilencilik yaptığına dair ceza makbuzları alan Ali C, "İstanbul'a hiç gitmediğini, dilencilik yapmadığını ve başkasının kendi kimliğini kullanabileceği" iddiasıyla savcılığa başvurdu - Yapılan araştırmada, ağabeyi Ali C. adına düzenlenmiş sahte kimliği kullanarak Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonunda dilencilik yaptığı iddia edilen Musa C. polis tarafından yakalandı

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:57