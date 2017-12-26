Ağabeyini öldüren sanığa 20 yıl hapis

ANKARA (AA) - Ankara'da tartıştığı ağabeyini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Yusuf Kılıç, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Kılıç ve avukatları ile müşteki baba Bilal Kılıç katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından söz alan sanık Yusuf Kılıç, ağabeyi Ahmet Kılıç'ı öldürme niyetinin olmadığını, aylardır vicdan azabı çektiğini belirterek, "Ağabeyim kendini bana zorla öldürttü." dedi.

Baba Bilal Kılıç ise "Allah biliyor, benim oğlum suçsuz. Ölen de benim oğlum öldüren de." ifadesini kullandı.

Sanık Kılıç'ın avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmaya müzakere için ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kılıç'ı 20 yıl hapis cezasına mahkum etti.

- Yargılamanın geçmişi

İddianameye göre, Yusuf Kılıç ile ağabeyi Ahmet Kılıç, geçen yıl eylül ayında Mamak Akşemsettin Mahallesi'ndeki evlerinde tartışmış, Yusuf Kılıç, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle ağabeyini 9 yerinden bıçaklamıştı.

Ağır yaralanan Ahmet Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayetin ardından Yusuf Kılıç hakkında "üst soyu öldürme" suçundan dava açılmıştı.