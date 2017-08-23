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Ağabeyiyle aynı kaderi paylaştı

- Rize'de beşinci kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ağabeyiyle aynı kaderi paylaştı

RİZE (AA) - Rize'de beşinci kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Müftü Mahallesi'nde, Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin kızı Hayrunnisa Özcü, annesinin evde bulunduğu sırada çıktığı 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Yakınları ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin 2,5 yaşındaki oğulları Recep Ali'nin de yaklaşık 2 yıl önce, Çaykent beldesine bağlı Kokulukaya köyünde ikamet ettikleri ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek öldüğü, ailenin bu olayın ardından Müftü Mahallesine taşındıkları öğrenildi.


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