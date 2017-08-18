Ağaç altında barınan 3 çocuklu işçi ailesi otele yerleştirildi

KIRIKKALE (AA) - Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak için geldikleri Kırıkkale'de yaklaşık 20 gündür boş bir arazide barınmaya çalışan 3 çocuklu aileye itfaiye ve Valilik destek oldu.

Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla önce Kırşehir'e daha sonra da Kırıkkale'ye gelen Dişçi ailesi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arkasında bulunan boş arazideki ağaçların altında kalmaya başladı.

Ziya ve Ayzeliha Dişçi çifti ve 3 çocuğunun, çadır ve benzeri bir korunak olmaksızın zor şartlar altında barınmaya çalıştığını gören itfaiye ekipleri, durumu Kırıkkale Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne bildirdi.

Vakıf görevlileri aileyi bir otele yerleştirdi. Ailenin eşyaları da itfaiye ekiplerince bir depoya konuldu.

Çeşitli rahatsızlıkları olduğu belirlenen Ayzeliha Dişçi de ambulansla sağlık kontrolü için Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye eri Samet Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2, 7 ve 8 yaşlarındaki 3 çocuğu ile ağaçların altında zor şartlar altında barınmaya çalışan aileye zaman zaman yiyecek konusunda yardımcı olduklarını söyledi.

Ailenin 15-20 gündür burada "göçebe halde" yaşadığını ifade eden Çalışkan, "Ailenin yardıma muhtaç olduğunu gördük. Yetkililerle irtibata geçip yardımcı olunması için elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımızla beraber yüreğimiz dayanamadı. Elimizden geleni yapmak için uğraştık, çabaladık." diye konuştu.