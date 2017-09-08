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Ağaç işleme makinecilerinin ihracatı ithalatını solladı

- AİMSAD Genel Sekreteri Kaçak: - "İlk yarı yıl ihracatında 43 milyon doları yakaladık. İthalatta ise yüzde 38'lik bir azalma sağlayarak 28 milyon dolar bandında kaldık"

Ağaç işleme makinecilerinin ihracatı ithalatını solladı

İSTANBUL (AA) - Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, 2017'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 43 milyon dolar ihracata ulaşan sektörün ithalatının yüzde 38 düşüşle 28 milyon dolar seviyesinde kaldığını bildirdi.

Kaçak, yaptığı yazılı açıklamada, sektörün büyüklüğünün 190 milyon dolara yaklaştığını kaydetti.

Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre üretimde yüzde 21 artışla 60 milyon dolara ulaştıklarını belirten Kaçak, "İlk yarı yıl ihracatında 43 milyon doları yakaladık. İthalatta ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38'lik bir azalma sağlayarak 28 milyon dolar bandında kaldık." görüşlerini aktardı.

Açıklamada, REED TÜYAP tarafından AİMSAD ve Mobilya Aksesuar Sanayiciler Derneği (MAKSDER) iş birliğiyle 14-18 Ekim'de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Ağaç İşleme Makinesi" ve "İntermob" fuarlarının ProMatt özel bölümüyle gerçekleştirileceği belirtildi.

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