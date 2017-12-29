KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ağaç sevgisinin aşılanması ve yeni yıla girerken çam ağaçlarının kesilmemesi için "Ağaç Kesme Fidan Dik" kampanyası kapsamında fidan dağıtımı yapıldı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda yapılan fidan dağıtımında konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, her yaştan vatandaşa fidan dağıtıldığını söyledi.

Safranbolu'da 2017'de 143 bin fidan dikimi yapıldığını ifade eden Ürkmezer, "Safranbolu tarihi bir şehir ama sadece tarih değil doğası da çok önemli. Yerli ve yabancı turistlerin kanyonları, ormanları görmesini istiyoruz. Karabük'ün yüzde 73'ü orman. Vatandaşlarımızın da Safranbolu'nun bu güzel doğasını, ormanlarını korumasını ve ağaç dikmesini teşvik etmek amacıyla yılın son iş gününde örnek olması amacıyla fidan dikimi yaptık." diye konuştu.

Safranbolu Orman İşletme Müdürü Gürol Basri Altunay da Orman Genel Müdürlüğü'nün direktifleriyle fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Fidanların ücretsiz dağıtıldığını aktaran Altınay, şunları söyledi:

"Burada amacımız, insanlara ağaç sevgisini daha fazla aşılamak, yılbaşına fidan keserek değil, fidan dikerek girmek. Kampanyamızın da asıl amacı bu. Yarın da devam edeceğiz. Diğer ilçelerde de fidan dağıtımı yapılacak. Fidan kesilmesini önleme anlamında da koruma ekiplerimiz 24 saat çalışmalarını yapıyorlar. Fotokapanlarla yerler tespit ediliyor, devamlı teyakkuz halindeyiz."

Vatandaşlara 2 bin servi, fıstık çamı ve ladin fidanı dağıtıldı.



